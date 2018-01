Grupo de críticos elige a "Lady Bird" como mejor película

AP - La escritora y directora de "Lady Bird", Greta Gerwig, ganó el galardón a la mejor directora y mejor guionista en la votación de la sociedad en Nueva York.

Sally Hawkins se llevó la distinción a la mejor actriz por "The Shape of Water" y "Maudie", y Daniel Kaluuya la de mejor actor por "Get Out".

Laurie Metcalf fue nombrada la mejor actriz de reparto por "Lady Bird" y Willem Dafoe el mejor actor de reparto por "The Florida Project".

"Blade Runner 2049" ganó la distinción a la mejor cinematografía.

La sociedad está compuesta por 59 prominentes críticos de cine. Los miembros que no residen en Nueva York votaron en línea.