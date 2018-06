Gorillaz estrena su nuevo material llamado "The Now Now"

Espectáculos - 29/06/2018 11:03 a.m.

ADN 40 - Este viernes, la banda animada Gorillaz, liderada por Damon Albarn dio a conocer su sexto álbum de estudio llamado "The Now Now". El disco dura 41 minutos y cuenta con 11 temas.

Con Murdoc en la cárcel, 2D, Russel y Noodle consiguieron al bajista y miembro de la banda gangrena, ACE, para sustituirlo y lanzar el disco bajo el sello de Parlaphone, producido por James Ford y Remi Kabaka.

Además de poner a la venta un casete y un vinil edición especial, con diferentes artículos de colección, también está disponible en todas las plataformas digitales y CD. Lo puedes preordenar y sí hay envíos a México.

Este nuevo material contiene colaboraciones con artistas como Snoop Dogg y Jamie Principle, Gorillaz iniciará la promoción del "The Now Now" el próximo 11 de agosto en el Damon Dayz Festival en el Reino Unido.