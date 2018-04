Gomita se inspira en Jenni Rivera para su nuevo look

Redacción - Araceli Ordaz, conocida como Gomita, mostró su nuevo cambio de aspecto en sus historias de Instagram y a pesar que no está muy de moda se dijo orgullosa de su nuevo estilo.

La conductora confesó que ella misma se cortó el flequillo, basado en el look de la cantante Jenni Rivera, pues en diversas ocasiones se ha declarado fan de su música.

"Pronto les diré la creadora de este make up, no se como acomodarme el cabello entonces opte por el 'copetatzo', y me gusta como se me ve, se me ve súper padre. ¿Qué opinan copete si, o copete no?. Me vale que no esté de moda, yo me siento muy orgullosa de mi misma. Me merezco un 10" dijo Gomita.

Y claro las reacciones no se hicieron esperar, Ordaz recibió comentarios de felicitación por arriesgarse a un aspecto diferente sin embargo sus detractores no dudaron en decir lo contrario.