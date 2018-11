Goblin Slayer es el anime favorito de Latinoamérica

Por: Artorias



Esta temporada de otoño trajo muy buenos animes, pero hubo uno que resaltó entre todos en el público latino y es Goblin Slayer.

Según la plataforma Crunchyroll, en la mayoría de los países de Latinoamérica es donde más se reproducen los capítulos del anime de Kumo Kagyu.

A pesar de que series como Boruto y Black Clover son muy populares, están no figuran en lo más visto por los latinos.

Países como México, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile el cazador de la armadura se impuso ante la competencia.

Algunas animes que también figuran de este lado del mundo son Swort Art Online: Alicization: Honduras, Venezuela, Ecuador, Perú), That Time I Got Reincarnated as a Slime (Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Guadalupe, Martinica), Zombieland Saga (Haití) y Jojo's Bizarre Adventure (Cuba).

Pero no solo los latinos aman la serie del hombre de la armadura, pues en Estados Unidos tuvo un éxito brutal.