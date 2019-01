Gladys Knight interpretará himno nacional en Super Tazón LIII

Notimex - Gladys Knight, siete veces ganadora del premio Grammy, entonará el himno nacional de Estados Unidos en el Super Tazón LIII en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta, el domingo 3 de febrero, anunciaron la NFL y CBS.

"Me enorgullece usar mi voz para unir y representar a nuestro país en mi ciudad natal de Atlanta. La NFL anunció recientemente su nueva plataforma de justicia social, Inspire Change y me siento honrada de ser parte de su año inaugural", dijo Gladys.

Gladys Knight ha tenido éxitos número 1 en Pop, Gospel y R&B y triunfado en cine, televisión y presentaciones en vivo. Tiene dos sencillos número uno de Billboard Hot 100 "Tren de Medianoche a Georgia" y "Eso es lo que hacen los amigos", 11 sencillos de R&B número uno y seis álbumes de R&B número uno.

Ha ganado siete premios Grammy y es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll junto con The Pips. El otoño de 2015 marcó el lanzamiento del primer disco de baile convencional de Knight, "Just A Little" en casi 20 años.

La canción sirve como primer sencillo de su duodécimo álbum de estudio, en el que se encuentra actualmente. El 2011 fue un año de gran reconocimiento, ya que Knight fue honrada, primero en un concierto tributo a Michael Jackson y luego en los Premios Soul Train.

Gladys Knight se une a grandes intérpretes del himno nacional en el Super Bowl, entre ellos: Christina Aguilera, Beyoncé, Mariah Carey, Garth Brooks, Luke Bryan, Cher, Natalie Cole, Lady Gaga, Harry Connick Jr., Neil Diamond, Aretha Franklin, Alicia Keys, Whitney Houston, Faith Hill, Jennifer Hudson, Billy Joel, Wynton Marsalis, Idina Menzel, Aaron Neville, P! NK, Jordin Sparks, Diana Ross, Luther Vandross, Vanessa Williams y muchos más.