Gisele Bündchen confiesa que pensó en el suicidio

Por: Redacción



Cualquiera pensaría que la vida de Gisele Bündchen es perfecta, ya que es una de las modelos mejor pagadas en el mundo y además está casada con el exitoso jugador de futbol americano Tom Brady, pero lo cierto es que no es así. "Las cosas se pueden ver perfectas por fuera, pero (la gente) no tiene idea de lo que realmente está pasando", declaró la brasileña en una reciente entrevista a People con motivo del próximo lanzamiento de su libro Lessons: My Path to a Meaningful Life.

Si bien al principio Bündchen fue criticada por su aspecto e incluso hubo quien le aseguró que nunca aparecería en la portada de una revista, su carrera comenzó a subir como la espuma luego de que desfilara en topless en una pasarela de Alexander McQueen y protagonizará un número de Vogue, pero con ello llegaron los problemas de ansiedad.

Los ataques de pánico no sólo se limitaron a los túneles, elevadores y otros espacios cerrados, sino hasta en su propia casa, por lo que la brasileña aseguró que llegó a contemplar el suicidio. "De hecho, tuve la sensación de que ´si saltara de mi balcón, esto se acabará, y nunca tendré que preocuparme por la sensación de que mi mundo se está acercando´", contó. La modelo detalló que fue con ayuda de profesionales y a base de fuerza de voluntad que logró salir adelante.