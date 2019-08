Gignac se declara fan de Intocable y la Banda MS

El jugador francés André-Pierre Gignac, destacó cantando su gusto por la música banda y norteña

El jugador de Tigres André-Pierre Gignac, tuvo una larga charla con el comediante Franco Escamilla, en su programa de Youtube ´Tirando bola´, en donde no solo reveló que se quiere quedar a vivir en México, sino también su gusto por la música de banda entre otros detalles.

El futbolista francés hablando un perfecto español aseguró que no tiene planes para regresar a Francia.

"Me quiero quedar aquí", dijo, buscando ser algún día entrenador o directivo de algún equipo mexicano.

"No me gustaría ser comentarista. No tengo la fuerza de criticar a un jugador de futbol. Ahora en la TV lo que les gusta es la sangre", criticó.

"En el campo soy un competidor, yo me transformo, no es mi culpa y sé que a veces no es el bueno ejemplo para los niños", reconoció y agregó: "Es parte de mí, o me amas así, o me odias así, y se acabó, para mí es así", dijo.

Durante la entrevista que dura casi una hora, Gignac hizo también la aclaración de que en México pronuncian mal su apellido debido a la diferente pronunciación en comparación al francés.

Además de revelar que le gusta escuchar música de Intocable y de la Banda MS, cantando un pedazo de la canción "Con sólo verte", y que no le gusta beber ningún tipo de bebida con alcohol.

"La verdad que tengo muchos defectos, pero este no (el gusto por el alcohol)", dijo. "No tomo alcohol, nunca he tomado", aseguró.