Geraldine Bazán descarta reconciliación con Víctor García

Una fotografía publicada por Geraldine Bazán en su cuenta de Instagram ocasionó gran revuelo entre sus seguidores, pues en ella aparece Víctor García, quien fuera su pareja entre el 2003 y 2004.

Usuarios de las redes idealizaron con una posible reconciliación, sin embargo, solo se trataba de un momento de descanso en el que ambos coincidieron, ya que compartirán créditos en una telenovela.

A pesar de que se tenía conocimiento de que ambos participarán en la misma producción, sus seguidores no descartaron que "donde hubo fuego cenizas quedan", pero ha sido la propia Geraldine quien ha terminado con esas idead.

"Ya no me cuelguen milagritos ... Los hombres no están permitidos por ahora", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que la ex de Gabriel Soto manifiesta estar cerrada al amor, en un livechat que realizó hace unos días argumentó que está "muy contenta y satisfecha" con la etapa que vive tras su separación.

Asimismo mencionó que busca dar un ejemplo a sus hijas sobre el poder de la mujer que es en este momento.