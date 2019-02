Ganadores de la 91 entrega de los premios Oscar

Espectáculos - 25/02/2019 07:44 a.m.

Notimex - "Black Panther" conquistó la noche al llevarse cinco galardones conocidos como Oscar, mientras que "Bohemian Rhapsody" se alzó cuatro y "Roma" obtuvo tres estatuillas.

A continuación la lista completa de los ganadores a lo mejor del cine en este 2019:

- Mejor Película: "Green Book", dirigida por Peter Farrelly

- Mejor Dirección: Alfonso Cuarón, por "Roma"

- Mejor Actriz: Olivia Colman, por "La favorita"

- Mejor Actor: Rami Malek, por "Bohemian Rhapsody"

- Mejor Actriz de Reparto: Regina King, por "If the Beale Street could talk"

- Mejor Actor de Reparto: Mahershala Ali, por "Green Book"

- Mejor Guion Adaptado: "El infiltrado en el KKKlan"

- Mejor Guion Original: "Green Book"

- Mejor Fotografía: "Roma"

- Mejor Película en Lengua Extranjera: "Roma"

- Mejor Película de Animación: "Spider-Man: Into the Spider-Verse"

- Mejor Diseño de Producción: "Black Panther"

- Mejor Vestuario: "Black Panther"

- Mejor Mezcla de Sonido: "Bohemian Rhapsody"

- Mejor Edición de Sonido: "Bohemian Rhapsody"

- Mejor Banda Sonora: "Black Panther"

- Mejor Efectos Visuales: "First Man"

- Mejor Canción: "Shallow", de la cinta "A star is born"

- Mejor Edición: "Bohemian Rhapsody"

- Mejor Maquillaje y Peinado: "Vice"

- Mejor Corto Animado: "Bao", de Domee Shi y Becky Neiman-Cobb

- Mejor Cortometraje: "Skin", de Guy Nattiv

- Mejor Corto Documental: "Period end of sentence", de Rayka Zehtabchi y Melissa Berton

- Mejor Documental: "Free Solo"