Gana 'Harry Potter' el Tony a mejor obra del año

Notimex - "Angels of America", nominada a un récord de 11 estatuillas, logró llevarse el Tony a mejor readaptación de una obra, así como al mejor actor en papel protagónico para Andrew Garfields, al mejor actor de reparto para Nathan Lane, y la mejor partitura musical para Adrian Sutton.

La 72 entrega de los Premios Tony, que reconoce a lo mejor de la labor teatral en Estados Unidos en la temporada 2016-2017, incluyó además un performance de los estudiantes de la escuela preparatoria Parkland de Florida, donde en un tiroteo registrado en febrero pasado murieron 17 alumnos y maestros.

La primera presea de la noche al mejor actor protagónico se la llevó Garfield por su personificación de Prior Walters, un profeta enfermo de SIDA en "Angels in America", un maratón teatral de más de siete horas de duración, escrito por Tony Kushner.

"Mi personaje representa el más puro espíritu de humanidad y especialmente de la comunidad LGBTQ", dijo Garfield, visiblemente conmovido por la presea.

"Es un espíritu que dice 'no' a la opresión, es un espíritu que dice 'no' al prejuicio, 'no' la vergüenza, 'no' a la opresión. Es un espíritu que dice que todos somos hechos a la perfección y todos pertenecemos", remató.

Garfield cerró su emotivo discurso con una alusión a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que validó el rechazo de un panadero de Colorado a confeccionar un pastel para una pareja gay.

"Todos somos sagrados y todos pertenecemos, así que preparemos un pastel para quien quiera un pastel", dijo el actor, entre aplausos de la audiencia.

Nathan Lane obtuvo la estatuilla como mejor actor de reparto, en lo que marcó el tercer Tony de su carrera.

El Tony al mejor musical fue para "The Band´s Visit", el de la mejor readaptación de un músical para "My Fair Lady", y el de la mejor actriz protagónica para Glenda Kackson por su actuación en "Three Tall Women".