Gana Geoffrey Rush caso tras difamación de un editor

AP -

Geoffrey Rush ganó el jueves su demanda por difamación contra un periodista y editor de un periódico de Sydney por reportes de que una actriz lo había acusado de comportamiento inapropiado.

El decorado actor australiano de 67 años había demandado al editor y periodista de The Daily Telegraph Jonathon Moran por dos historias y un póster publicados a finales del 2017.

El juez del Tribunal Federal Australiano Michael Wigney falló que Rush fue difamado. Wigney le otorgó un pago inicial de 850.000 dólares australianos (610.000 dólares) en daños, pero los abogados volverán a la corte el 10 de mayo, cuando el juez determine otros daños por pérdidas económicas y costes legales.

Los reportes señalaban que Rush se comportó de manera inapropiada con la actriz Eryn Jean Norvill mientras ambos protagonizaban una producción de "El rey Lear" en la Sydney Theatre Company en 2015 y 2016.

El abogado de Rush Bill McClintock dijo en un juicio de tres semanas que terminó en noviembre que el actor podría no volver a trabajar debido a los reportes del periódico. El teléfono de Rush quizás no vuelva a sonar con ofertas de trabajo y quizás él nunca recupere su seguridad y deseos de trabajar, declaró el abogado.

Afuera de la corte, Rush agradeció el apoyo de su familia "durante estos momentos desgarradores".

"No hay ganadores en este caso. Ha sido extremadamente angustiante para todos los involucrados", dijo el actor a los periodistas.

Argumentó que el periódico, que usó el encabezado "Rey Lascivo", lo retrató como un depredador sexual y un pervertido. Wigney fue mordaz con el reporte del diario.

"Esto fue, en toda circunstancia, un pedazo negligentemente irresponsable de periodismo sensacionalista de la peor calaña", dijo el juez. "Fue difícil evitar la conclusión de que fue calculado para hacer daño".

Norvill, quien interpretó a Cordelia, la hija de Lear, en la obra, no habló al diario antes de que los artículos se publicaran, pero aceptó rendir declaración en el juicio. La actriz de 34 años testificó que mientras actuaba como muerta, Rush le pasó la mano por el costado de su pecho derecho y su cadera durante una función de preestreno.

Rush negó las acusaciones de que tocó deliberadamente el seno de Norvill y su espalda baja bajo la camisa cuando estaban tras bambalinas o que le hubiera hecho gestos o comentarios lascivos.

Wigney dijo el jueves que no encontró que la evidencia de Norvill fuera "creíble o confiable" al aceptar el testimonio de Rush.

Norvill dijo afuera de la corte que se apegaba a su declaración.

Rush ganó el Oscar al mejor actor en 1996 por su interpretación del pianista David Helfgott en "Shine" ("Claroscuro") y recibió nominaciones por su trabajo en "Shakespeare In Love" ("Shakespeare enamorado"), "'Quills" ("Letras prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade") y "The King's Speech" ("El discurso del rey"). También es famoso por su papel del Capitán Barbossa en las películas "Pirates of the Caribbean" ("Piratas del Caribe").

En el 2014 recibió el máximo honor a un civil de su país, el Compañero de la Orden de Australia, por su servicio para las artes.