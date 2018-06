Gadot y Johnson de nuevo juntos en película

La protagonista de "Wonder Woman" Gal Gadot, se unió a la comedia de acción "Red Notice" junto a Dwayne Johnson, que comenzará a rodarse en abril.

Universal ha establecido una fecha de lanzamiento para el 12 de junio de 2020.

Johnson vuelve a formar equipo con el escritor y director de "Skyscraper" y "Central Intelligence", Rawson Marshall Thurber. El actor interpreta a un agente de Interpol encargado de capturar al ladrón de arte más buscado del mundo.

La película será producida por el equipo "Skyscraper" que regresa, incluyendo a Beau Flynn por su Flynn Picture Company; Johnson, Dany Garcia, y Hiram Garcia por sus Seven Bucks Productions; y Thurber para su Bad Version, Inc. Wendy Jacobson, será productora ejecutiva.

Universal ganó una guerra de ofertas por el proyecto en febrero tras el sorpresivo éxito de "Jumanji: Welcome to the Jungle" de Sony, protagonizada igualmente por Johnson.

Desde que se convirtió en Wonder Woman del verano pasado, Gadot no ha tenido tiempo de aventurarse fuera del DC luego filmar 'Justice League' (Liga de la Justicia) y 'Wonder Woman 2' (Mujer Maravilla 2). Antes de tomar el lazo, la actriz era mejor conocido por interpretar a "Gisele" en la franquicia Fast & Furious (Rapidos y Furiosos), en donde trabajó al lado de Johnson.