Gabriel Soto descarta reconciliación con Geraldine Bazán

Gabriel Soto fue el encargado de confirmar que se encontraba separado de Geraldine Bazán tras diez años de relación, en todo momento se ha mostrado abierto a hablar del tema, siempre cuidando el no revelar detalles privados.

En esta ocasión el actor habló ante las cámaras respecto a su separación y la afectación que tuvo el ser mencionado como el posible papá del hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil.

"Yo salí a dar la cara muchas veces, salí a dar la verdad y la gente no me creyó, los medios me siguieron tirando, especulando en un tema tan delicado. Es en lo que quiero hacer énfasis, no es un tema cualquiera, es un daño moral a mi familia, a mis hijas, a mi matrimonio, a mi persona", mencionó el actor, refiriéndose al escándalo en el que se vio envuelto al ser relacionado con Marjorie.

"Ahí están las pruebas, ahí está que hablé con la verdad y espero que con esto la gente ya se calle", agregó.

Respecto a su separación enfatizó que mantiene una relación cordial con su expareja por el bien de sus hijas. "Con Geraldine llevamos toda la armonía del mundo, toda la cordialidad, todo el respeto, por el bien de todos".

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una reconciliación, respondió: "Lo veo complicado, estamos en un punto muy avanzado. Llevamos casi siete meses separados, mis hijas están muy conscientes de eso y lo vamos a mantener muy privado, como debe de ser".

Tanto Gabriel como Geraldine se han refugiado en sus hijas para atravesar el proceso de divorcio, además ambos trabajan en distintos proyectos.