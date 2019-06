'Friends' desea un nueva temporada de la serie: Jennifer Aniston

Por: Redacción





Tras 15 años del fin de la famosa serie ´Friends´, Jennifer Aniston declaró que esta en los planes de los protagonistas hacer un reencuentro.

Fue durante una entrevista para ´The Late Late Show´ que la actriz declaró que los culpables de hacer difícil la reunión es de Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schiwimmer.

"Las chicas siempre decimos que amaríamos hacerlo de nuevo, y los chicos están un poco menos emocionados al respecto por alguna razón. No lo sé, y además, decidimos que simplemente haremos... un remake de las golden girls, como en, 40 años", confesó.

Asimismo, la interprete de Rachel Green dijo para el programa Lorraine Kelly: "Honestamente, no sé qué haríamos creo que ese período de tiempo era un poco nostálgico. Creo que la gente tiene una gran conexión con el show porque aunque terminó hace 12 años o 13, Dios, se hace cada vez más lejano, había algo sobre esa época, donde nuestros rostros no estaban enterrados en los celulares. No revisábamos Facebook o Instagram. Estábamos juntos en una habitación, en un café juntos. Estamos hablando conversando. Hemos perdido eso", subrayando el hecho de que sería una gran idea volver a los tiempos de convivencia en familia.