Frida Sofía debuta como cantante exitosamente

A pocas horas de dar a conocer su primera canción, Frida Sofría, se posiciona en el número 20 del top chart, con su tema ´Ándale´, la cual es en inglés y español, tiene un ritmo bailable; una nueva propuesta fresca y novedosa.

"Estoy temblando. No sé qué decir. No lo puedo creer. Gracias por creer en mi. Los amo. Wow! #topcharts #20in13hrswoho", escribió en su Instagram.

"Mis amores, de verdad que estoy en shock y no me la creo y les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón tanto amor y tanto apoyo, porque sin ustedes no sería nada, no tendría ganas de nada y ustedes me dan luz", agregó.