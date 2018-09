Frankie Grande devastado por muerte de Mac Miller

Luego de que diversas reacciones de famosos salieran a la luz y la silenciosa despedida de Ariana Grande, fue el turno de su hermano, Frankie Grande quien expresó su dolor con emotivo mensaje.

La muerte del rapero tomó por sorpresa a todo el mundo, siendo el Forense del Condado de Los Ángeles quien confirmó la noticia por una presunta sobredosis.

Sin embargo, Ariana lamentó su muerte un día después de una manera silenciosa con una imagen de del estadounidense en blanco y negro.

Por su parte, su hermano tomó las redes sociales para comentar sobre el incidente y declarar que gracias a Miller, él pudo salir de las drogas.

"Estoy más que devastado por la muerte de Malcolm, el fue un buen amigo y fue maravilloso con mi hermana. Él fue la razón por la que fui al centro de rehabilitación donde me desintoxiqué a salvo de todas las drogas y medicamentos que estaba tomando, cuando no podía imaginar vivir sin ello. Fue el lugar donde encontré la comunidad de apoyo que me mostró que vivir una vida sin drogas era una posibilidad que nunca hubiese descubierto si no fuera por Malcolm. Recuerdo cuando llegaba a los 30, 60, 90 días limpio y Malcolm estaba ahí con un regalo y una carta y palabras de aliento... diciéndome que él sabía cuán duro era estar sobrio y cuán impresionado estaba de que yo estuviera triunfando", expresó el bailarín.