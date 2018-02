Foto de Jennifer Lawrence desata controversia sobre sexismo en Hollywood

Redacción

Las bajas temperaturas por las que atraviesa Londres en los últimos días no fueron un impedimento para que Jennifer Lawrence luciera un hermoso vestido Versace en color negro para la presentación de "Gorrión Rojo" en esta ciudad.

Sin embargo, esta situación desató la controversia, ya que sus acompañantes (todos hombres) iban bien cubiertos por abrigos.

Los usuarios de las redes sociales se volcaron a criticar esta situación y tacharla de machista, y denunciaron la presión al que están sometidas las mujeres en las alfombras rojas.

Una usuaria de Twitter compartió su desagrado ante la imagen "Esta es una imagen muy deprimente. Sobre todo porque yo ya salí hoy y está espantosamente frío".

This is such a quietly depressing (and revealing) image. Not least because I've been outside today and it's bloody FREEZING. pic.twitter.com/BRnmgKJ5wY