Fonsi y Demi Lovato lanzan versión en inglés de "Échame la culpa"

Espectáculos - 02/03/2018 11:43 a.m.

EFE - El cantante puertorriqueño Luis Fonsi y la artista estadounidense Demi Lovato estrenaron hoy "Not On You", la versión en inglés de su éxito "Échame la culpa", que en menos de cuatro meses ha cosechado casi mil millones de reproducciones en YouTube, informó hoy su discográfica, Universal Music.

Con la intención de "dar una nueva dimensión mundial a este éxito global", Fonsi y la antigua estrella Disney lanzaron el remix anglosajón de una canción que le permitió al puertorriqueño ser el tercer artista latino en conseguir dos canciones en español entre los Top 50 de la lista Hot 100 de Billboard.

En menos de cuatro meses, "Échame la culpa" generó más de 950 millones de reproducciones en YouTube, alcanzó el puesto número 6 en la lista global de Spotify y estuvo en el Top 10 de la lista global de la aplicación de reconocimiento de canciones Shazam.

Cinco veces ganador del Grammy Latino, Fonsi roza las 5,000 millones de reproducciones en YouTube con "Despacito", su indiscutible éxito, el video más visto de la historia de esta plataforma.

"Not On You" buscará la repercusión que tuvo el remix de "Despacito", que Fonsi y Daddy Yankee hicieron con Justin Bieber, y que alcanzó el número uno en la lista global de Spotify en 39 mercados, veinte países más que la canción original.

Asimismo, esta versión logró la primera posición en iTunes en 59 países, un alcance también superior a la de su antecesora.

Fonsi se encuentra inmerso en su gira "Love and Dance World Tour", que le llevará a varias ciudades mexicanas en marzo, a Panamá el 21 de abril y a su Puerto Rico natal el primero de junio.

El cantante boricua cuenta con diez nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2018, que se darán a conocer el 26 de abril, incluyendo Artista del Año y Canción del Año del Pop Latino.