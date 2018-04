Firman cómics con la sangre de Stan Lee

Redacción - Uno de los escritores y editores más famosos en el mundo de los cómics fue estafado por su antiguo socio, aunque esta no es la primera vez.

De acuerdo con el portal TMZ, un antiguo socio de Lee robó muestras de su sangre mezclandolas con tinta, para luego ser usada en firmas para los cómics 'The Mighty Thor' y 'The Rise of the Black Panther'.

Presuntamente el antiguo socio falsificó un documento para obtener la sangre del escritor de manos de una enfermera. Este también esta acusado de robar 300 mil dólares, así como usar 850 mil para comprar un departamento.

Los cómics firmados llegaron a una tienda en Las Vegas, donde el representante del establecimiento dio su declaración.

"Compramos los productos de Hands of Respect LLC y DLK Brand Consulting LLC, parecían estar certificados y obtenidos con autorización. Los cómics ya fueron retirados de nuestros estantes" dijo el vendedor.