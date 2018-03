Redacción - El actor canadiense Finn Wolfhard reconocido por sus papeles en Stranger Things e IT, lanzó su primer video musical en compañía de su banda Calpurnia.

Wolfhard es el líder, guitarrista y cantante de la banda, la cual Rolling Stone (revista) hizo viral con un video donde interpretan un tema clásico "Here She Comes Now" de la banda "Velvet Underground"