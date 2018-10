Filtran imágenes de los nuevo tenis de PlayStation

ADN40 - Se filtraron las primeras imágenes de los nuevos tenis de PlayStation, en colaboración con Nike, desde hace 10 años las marcas han trabajado de la mano, desde el lanzamiento de las Air Force en 2006, según consignó en redes sociales el usuario @Py-rates.

A comienzo de 2018 hicieron el lanzamiento de Nike PG, una colaboración con el basquetbolista Paul George, de este modelo, se desprende el reciente modelo que se presume llevará por nombre PG 2.5.

Los nuevos tenis vienen en dos colores, unos totalmente blancos con partes de color; el segundo, son color gris claro, inspirados en la primera consola de videojuegos lanzada por Sony.

Ambos pares tienen el símbolo de PlayStation en la lengüeta y los botones estampados en la parte lateral exterior. Se ignora si los PG 2.5 contarán con luces como el primer par que sacaron a principios de 2018.

Check out the official pics of the @Nike x @PlayStation PG 2.5 (GS)....yes you read that right GS. Both the Grey & White colour way will be releasing in Mens & GS sizing.

The GS pair will retail for $90.

What do you make of this new colourway? Let us know.#NoMoreSecrets ?? pic.twitter.com/HNIgC50aik