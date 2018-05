Redacción - Fifth Harmony anunció su separación temporal con un último concierto en Florida para después hacerlo oficial lanzando un emotivo y sorpresivo video.

Mediante sus redes sociales la banda escribió un mensaje para todos sus admiradores agradeciendo todo el apoyo que les brindaron en su trayectoria musical.

We couldn´t have asked for a better final show, thank you to everyone who came out tonight! Florida, we love you! You´re forever in OUR hearts 💖