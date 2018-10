Fernando Carrillo le propuso matrimonio a Adela Noriega... y ella lo bateó

El actor asegura que se lo propuso aún cuando sabía que le diría que no. Además, dice que se reunió con Noriega para planear su regreso a la televisión.

Por: Redacción

"Eso fue hace muchos años ya no recuerdo tanto, los caballeros no tenemos memoria, lo que sí es que estaba perdidamente enamorado de Adela", dijo.

Carrillo resaltó que coincidieron en la telenovela, cuando él venía de un proceso de separación.

"Tuvimos una novela que fue la número uno del país y yo venía de un divorcio reciente y pensaba que Adela era el clavo más grande que me iba a sacar del clavo más chico, y pues ella muy amablemente me dijo que no.

"Yo estaba casi seguro que me diría que no, el miedo era si me decía que sí. Si me decía que sí yo pensaba 'quiere decir que te tienes que seriar, te tienes que enfocar y ya tienes que cambiar tú y lo más importante va a ser tu familia, tus hijos, tu esposa'", declaró.

Fernando explicó que para la propuesta se apoyó en un ramo de flores, donde ocultó el anillo, y fue que de forma inmediata la actriz rechazó la petición de matrimonio; además, resaltó la actitud de Noriega tras su negativa.

"El anillo, porque ella es una mujer super decente, me lo devolvió y yo pude ir de vuelta a Beverly Hills y me devolvieron la lana".

En otros detalles, el actor mencionó que se reuniría con Adela para planificar el regreso de ella a la televisión.

(Con información de Ventaneando)