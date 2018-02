Fergie responde a críticas tras desastrosa presentación

La innovación no resultó del todo favorable para Fergie, quien fue la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos previo al Juego de las Estrellas de la NBA, presentación que ha sido calificada como una de las peores de la historia.

La cantante hizo una versión del clásico The Star-Spangled Banner con toques de jazz y una forzada voz que no convenció al público e incluso provocó la risa de algunos.

Los jugadores Draymond Green y Joel Embiid, así como el presentador Jimmy Kimmel, no pudieron evitar reír durante la actuación de Fergie, quien además agregó algunos movimientos sensuales al acto.

La intérprete se convirtió en objeto de burlas y memes en las redes sociales, por los usuarios que no perdonaron su desastrosa actuación.

Ante la ola de comentarios generada, la exintegrante de Black Eyed Peas respondió a través de un comunicado.

"Siempre me he sentido honrada y orgullosa de cantar el himno nacional y anoche quise probar algo especial para la NBA. Artísticamente, soy una persona a la que le gusta tomar riesgos, pero claramente esta versión no alcanzó el tono deseado. Amo a este país y honestamente hice mi mejor esfuerzo", se lee en un comunicado publicado este lunes.

"Ni Fergie ni su equipo pensaron que algo andaba mal con su interpretación del himno nacional. Esa es la forma en que canta muchas de sus canciones. Le encanta agregar un poco de sensualidad y ser diferente en sus riffs, estaba inspirada en el jazz. Ella quería destacar", aseguró una fuente cercana a US Weekly.