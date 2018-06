Fatih Akin adaptará al cine la novela 'Firestarter' de Stephen King

EFE - "Firestarter", publicada en 1980, narra la historia de un matrimonio y una joven con poderes mentales extraordinarios que tratan de escapar de las autoridades gubernamentales, que quieren usar las habilidades de esta familia para su propio beneficio.

Akin, uno de los realizadores más notables del cine europeo actual, ganó el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera por "En la sombra" (2017) y su filmografía incluye otras cintas destacadas como "Contra la pared" (2004), "Al otro lado" (2007) y "Soul kitchen" (2009).

El director alemán trabajará en esta cinta con el estudio Universal y con la productora Blumhouse, que bajo el liderazgo de Jason Blum se ha especializado en cintas de terror y suspenso de bajo presupuesto que después arrasan en taquilla.

En la trayectoria de Blum destacan exitosas películas como "Split" (2016) y "Get Out" (2017) y las sagas fílmicas de "Paranormal Activity", "Insidious" y "The Purge".

Antes de este proyecto de Akin, "Firestarter" ya tuvo una versión en la gran pantalla dirigida en 1984 por Mark L. Lester y que contó con una joven Drew Barrymore como protagonista.

King es uno de los autores literarios más adaptados en Hollywood y la tendencia continuará en el futuro más inmediato puesto que, además del proyecto de "Firestarter", ya están en marcha la secuela de "It" (2017) así como "Doctor Sleep", que será la secuela de "The Shining" (1980).