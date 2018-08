Fans de Melanitto le cantan en el lugar donde lo asesinaron

Al lugar las seguidoras del fallecido cantante llegaron con decoraciones como: globos, flores, veladoras, fotografías y escritos en memoria del joven

Un grupo de fans del fallecido Fabio Melanitto, se reunieron en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, para pedir por su eterno descanso.

Posteriormente el grupo de fans acudió al lugar donde el ex integrante de Uff! fue asesinado a balazos el pasado jueves, y decoraron el lugar con globos, flores, veladoras, fotografías y escritos en memoria del joven.

"No hay palabras para este dolor tan inmenso que estoy sintiendo : (... No termino de aceptar no volver a verte mi #FabioMelanitto pero se que tu me dirías "Mi Lic. es parte del Show" como cuando las convivencias, pero este escenario no lo era!! Siempre te llevare conmigo mi Lic. No olvides que es un hasta luego.... perdoname si sigo llorando tu partida, pero es todo el amor y cariño que te mando hasta el cielo!!", dice el post de una mujer de nombre Imara Gallegos, en Instagram, en donde comparte fotografías y un conmovedor video en donde un grupo de fans le cantan al cantante.