Fans de BTS realizarán reunión masiva en la Macroplaza

Por: Redacción





Fans de BTS convocan a través de redes sociales a una reunión masiva para hacerse notar que Monterrey sea incluido en la gira "Love Yourself: Speak Yourself".

La fecha de la reunión es este próximo domingo 16 de junio en la Macroplaza, de las 12:00 a las 17:00 horas.

Hasta el momento más de 4,500 fans están interesadas en asistir al evento que también tiene como fin celebrar el sexto aniversario del debut de la banda.

De acuerdo con las organizadoras del evento, se realizarán varias actividades, entre ellas cantarán temas como "Magic Shop" y Best of me".

Se presentarán dos grupos de baile y dos "random dance" de BTS masivos.

Cabe resaltar que las seguidoras se están organizando para llevar refrigerios por lo que piden llevar su propio termo o vaso.

Actualmente la gira mundial de ´BTS´ ha recibido buenas críticas en redes sociales por parte de los fans y han llenado los estadios en los que se han presentado.

A pesar de que el 'tour' contempla varios países de los cinco continentes, hasta el momento no se ha confirmado ninguna fecha para México, por lo que las fans de la Ciudad de México y Monterrey buscan tenerlos en sus ciudades a través de una campaña masiva en redes sociales.