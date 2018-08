Fans de Backstreet Boys heridos tras colapso de estructura

Redacción - Al menos 14 fanáticos resultaron heridos luego de que el fuerte clima provocara el colapso de una estructura, según medios locales.

Los asistentes se dieron cita en un pabellón al aire libre en WinStar World Casino and Resort en Thackerville, Oklahoma.

Según informes, los seguidores de los Backstreet Boys se encontraban esperando en una gran carpa cuando el clima severo hizo que un toldo gigante cayera encima de ellos.

Las víctimas fueron atendidas rápidamente por el personal de emergencia y posteriormente fueron trasladados a hospitales locales.

Por su parte los miembros de la banda, Kevin Richardson y Nick Carter informaron sobre la cancelación del espectáculo y lamentaron el terrible incidente.

Update... unfortunately, due to damage sustained in the storm earlier this evening, we are unable to perform the show tonight. Safety is always #1. Keep your tickets because, Backstreet WILL BE BACK! ?????