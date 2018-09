Fans culpan a Ariana Grande por muerte de Mac Miller

Redacción

Luego de que se diera a conocer la tarde del 7 de septiembre que el rapero estadounidense, Mac Miller había fallecido a causa de una sobredosis por drogas, los fans de éste culparon a Ariana Grande por haberse comprometido con su nuevo novio a tan solo tres meses de haber terminado su relación con el rapero.

Las redes sociales de la interprete de "I love The Way" se llenaron rápidamente de insultos y de fans molestos que la culparon por no haberse mantenido a lado de Mac, ni haberle dado apoyo debido al serio problema que éste tenía con las adicciones a las drogas y el alcohol, por lo que la cantante tuvo que desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram para dejar de ser atacada.

Desde 2016, que Ariana Grande y Mac Miller comenzaron su relación, aparentemente el rapero empezó a superar sus adicciones y no tuvo recaídas, sin embargo, cuando la relación terminó, en mayo de 2018, Ariana declaró ante medios que el motivo de la separación tenía mucho que ver con las adicciones del intérprete de "Missed Calls".

Luego de la ruptura, Ariana Grande comenzó otra relación con el comediante Pete Davidson, con quien se comprometió a los tres meses; luego de que se diera a conocer esta noticia, se reveló que Mac sufría una fuerte recaída y poco después, el rapero fue detenido tras chocar su camioneta contra un poste en Los Ángeles y darse a la fuga.

Hasta el momento, Ariana Grande no se han pronunciado sobre el fallecimiento de quien, hasta mayo de este año, era el amor de su vida, como lo mencionó en una entrevista para la revista "Cosmopolitan".

