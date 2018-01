Familia Versace desacredita 'El asesinato de Gianni Versace'

Desde que se supo que se crearía una serie sobre el asesinato de Gianni Versace se generó gran expectativa, la cual creció con el elenco y cada uno de los adelantos que han sido publicados hasta el día de hoy, sin embargo la familia del diseñador no está del todo de acuerdo con la trama.

A través de un comunicado se expresó el descontento de los Versace con la serie que se estrenará el próximo 17 de enero.

"La familia Versace no ha autorizado, ni tenido injerencia en la próxima serie de televisión sobre la muerte del señor Gianni Versace. Desde que Versace no autorizó el libro en el que se basa una parte de la serie, ni formó parte de la creación del guión, esta serie de televisión debe considerarse un trabajo de ficción", publicaron.

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace fue producida por Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, Dan Minahan, Tom Rob Smith, Scott Alexander y Larry Karaszewski; se basa en el libroVulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in US History, de Maureen Orth.

El actor Edgar Ramírez da vida a Gianni Versace; Darren Criss interpreta a Andrew Cunanan; Penélope Cruz en el papel de Donatella Versace y Ricky Martin como Antonio D'Amico.