Fallece Stan Lee a sus 95 años

Por: Redacción



Stan Lee, el hombre que co-creó Marvel Comics, murió, confirmó la hija de Stan a TMZ.

"Mi padre amó a todos sus fans. Fue el hombre más decente y grande", dijo a TMZ Joan Celia Lee, hija del dibujante.

"Nos dijeron que una ambulancia corrió a la casa de Lee en Hollywood Hills el lunes por la mañana y lo llevaron al Centro Médico Cedars-Sinai. Nos dicen que ahí es donde murió", informó.

Lee, había sufrido varias enfermedades en el último año, pues tenía neumonía y problemas de visión.

Comenzó Marvel con Jack Kirby en 1961 con The Fantastic Four y continuó creando Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man y The Avengers.

Stan Lee, hizo apariciones en todas las películas de Marvel, en cameos.

