Fallece el fundador de la cadena de jugueterías Toys 'R' Us

EFE - El fundador de Toys 'R' Us, Charles Lazarus, falleció hoy, una semana después de que la cadena de jugueterías confirmara su intención de liquidar su negocio en EE.UU. y Puerto Rico, y en medio de procesos similares en otros mercados.

"Ha habido muchos momentos tristes para Toys "R" Us en las últimas semanas y ninguno más doloroso que las noticias de hoy sobre el fallecimiento de nuestro querido fundador, Charles Lazarus", informó Toys 'R' Us en sus redes sociales.

La compañía aseguró que sus pensamientos y oraciones están con la familia de Lazarus, que tenía 94 años, y sus seres queridos.

Lazarus, nacido en Washington en 1923, fundó en abril de 1948 su primera tienda de muebles para bebé que un par de años después ofrecería también juguetes y productos para niños y luego, en 1957, daría el salto para convertirse en Toys 'R' Us.

El pasado 15 de marzo, Toys 'R' Us anunció oficialmente su intención de comenzar a liquidar todo su negocio en Estados Unidos y Puerto Rico, lo que previsiblemente llevaría al cierre de las 735 tiendas que tiene en esos mercados y que deja en el aire el futuro de cientos de establecimientos en otros países.

La compañía, que en septiembre se había acogido a un proceso de bancarrota, presentó ese día el plan ante un tribunal de quiebras estadounidense.

La decisión, según explicó en esos documentos, llegó después de que sus principales acreedores determinaran que la mejor forma de recuperar lo que se les debe es liquidar el inventario de las 735 tiendas que quedan en EE.UU. y proceder a un cierre ordenado de las operaciones en el país.

Además, la firma confirmó entonces que está llevando a cabo un proceso de "reorganización y venta" de sus operaciones en Canadá, Asia y Europa Central, incluidas Alemania, Austria y Suiza.

Mientras tanto, los negocios en España, Portugal, Francia, Polonia y Australia "están considerando sus opciones a la luz de este anuncio, incluyendo posibles procesos de venta en sus respectivos mercados", señaló la compañía.

El jueves pasado, la cadena había dicho que estaba estudiando su viabilidad en España, así como la posibilidad de vender el negocio en el país, donde cuenta con 53 tiendas y 1.600 empleados, y un día antes había señalado que cerraría todas sus jugueterías en el Reino Unido durante las próximas seis semanas.

