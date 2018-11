Una triste noticia para los fans del personaje animado Bob Esponja, pues su creador, Stephen Hillenburg, falleció a los 57 años de edad.

El caricaturista había anunciado en marzo del 2017 a los medios de comunicación que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La muerte ha sido confirmada por Nickelodeon, el canal original de la serie.

"Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de 'Bob Esponja'", escribió la cadena en su cuenta de Twitter.

?? We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. ??