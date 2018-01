Fall Out Boy lanza "Manía"

Notimex - La banda estadounidense Fall Out Boy, nominada al Grammy, liberó tanto en formato físico como digital su nueva producción discográfica "Mania", la séptima de su trayectoria.

Para acompañar el tan esperado lanzamiento, realizado a través de Island Records/DCD2 Records, los originarios de Chicago estrenaron también el video de su más reciente sencillo "Church", dirigido por Daveion Thompson.

Como parte de la promoción de dicho material, Fall Out Boy ha realizado una gira de medios por su país natal y aparecido en variedad de programas como "The Late Show with Stephen Colbert", "Good Morning America" y "TRL" de MTV, se informó en un comunicado.

"Mania" está conformado de 10 temas: "Stay frosty royal milk tea", "The last of the real ones", "Hold me tight or don´t", "Wilson (Expensive Mistakes)", "Church", "Heaven´s gate", "Champion", "Sunshine riptide" ft. Burna Boy, "Young and menace" y "Bishops knife trick".