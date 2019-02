Exsirvienta de Michael Jackson revela detalles escalofriantes sobre abusos

Espectáculos - 20/02/2019 10:27 a.m.

Por: Redacción





Siguen surgiendo detalles íntimos de, pese a que ya casi se cumplen 10 años de su muerte, y algunas son acusaciones escalofriantes de abuso de menores.

Adrian McManus, exsirviernta del "Rey del Pop", ha declarado que en varias ocasiones presenció de acciones impropias del artista con jóvenes.

"Vi muchos abrazos, caricias y besos", fue lo que la mujer citó para un programa australiano que duró 60 minutos.

"Había un lado amable en él, y sin embargo había un lado oscuro", aseguró cuando se le preguntó cómo era el trato que ella recibía por parte del artista.

La mujer que pasó años trabajando para Michael Jackson afirmó que la gente que trabajaba directamente con el artista la amenazó con matarla si alguna vez hablaba sobre lo que vio en Neverland Ranch.

"Si alguna vez aparecía en la televisión, me decían que podían contratar a un sicario para que me sacara, me cortara el cuello y nunca encontrarían mi cuerpo", comentó.

La mujer aseguró que Michael llevó a muchachos jóvenes a su habitación y que ella vio muchas cosas preocupantes mientras limpiaba la recámara después de que él se despertaba.

McManus, de 56 años años de edad, afirmó que a menudo sacaba la ropa interior de Jackson y de los niños del jacuzzi y los baños de la casa, y vio a los niños caminando apenas vestidos.

Ella dice que encontró vaselina y tampones junto a la cama de Jackson y se dispersó por la casa y recuerda que el cantante tuvo una extraña obsesión con las fotos de niños.

"Había una gran cantidad de vaselina alrededor de Neverland, mucho en el dormitorio de Michael", recuerda.

"No lo cuestioné, porque él era mi jefe y tú solo haces lo que se supone que debes hacer".

"Y lo tenían [vaselina] siempre en la casa principal, había una en la sala de rosas. Lo tenían en la sala del tren, que era como un ático; tenían eso allí arriba. Estaba en cada habitación, la habitación del soldado. Estaba en los cajones. A veces estaba en los mostradores. A veces lo encontraban en los carritos de golf que Michael sacaba para conducir", aseguró.

McManus a menudo tenía que limpiar después de que Jackson tenía niños durante los fines de semana.

"Encontré ropa interior que estaba en la parte posterior de la sala principal de Michael y en uno de los armarios; y estaba en la parte posterior de los archivadores", recuerda.

"Con todos los niños pequeños él tomaba sus manos y los besaba. Y pelearían por el amor de Michael. Era un ambiente extraño para ver".

Desde 1990, McManus pasó cuatro años como sirvienta personal de Jackson, uno de los pocos empleados que tuvo acceso a la habitación de la estrella, el baño y las cámaras secretas.

Ella dice que cuando surgieron los detalles de que Jackson podría enfrentar cargos criminales cuando el excompañero de vida Jordan Chandler alegó abuso, las cintas estaban ocultas.

"No sé a dónde fueron, pero escuché que uno de los sobrinos del hombre que dirigía el teatro había comprado muchos videos y los había escondido", recuerda.

"El rumor era que el proyeccionista dijo que estaban dañando mucho a Michael".

"Había oído que el hombre que dirigía el teatro, había mencionado que su sobrino había ido allí de vez en cuando. Su sobrino dirigiría el teatro cuando el hombre mayor no lo haría. Y se rumoreaba que los guardó en el maletero y los sacó del rancho", comentó.

En 1993, Jordan Chandler, de 13 años, presentó cargos de abuso sexual contra Jackson que terminaron en un acuerdo por 20 millones de dólares.

Y un caso criminal de 2003 impulsado por las acusaciones de Gavin Arvizo, sobreviviente de cáncer de 13 años, llevó a la detención, el juicio y la absolución de Jackson en 2005.

Las afirmaciones de McManus sobre la existencia de videos fueron en parte apoyadas por el productor de Reveving Neverland, Dan Reed, quien dice que Safechuck estaba al tanto de los videos "sexuales" que Jackson había filmado.

La ex criada dice que Jackson se libró del abuso durante tantos años debido al régimen de miedo e intimidación que él ejecutó.

Afirma que el equipo de seguridad privada de Jackson emitiría amenazas de muerte e intimidaba al personal y a los niños para que permanecieran en silencio sobre lo que vieron en Neverland a principios de los años 90.