Exintegrante de The Cure informa sobre su cáncer terminal

ADN 40 - Andy Anderson, exbaterista de The Cure entre 1983 y 1984, reveló que está luchando contra un cáncer terminal.

En su página de Facebook, el baterista reveló su enfermedad: "Tengo cáncer en etapa 4 y no hay manera de retroceder. Está esparcido por todo mi cuerpo y estoy totalmente bien y consiente de mis situación; además, he pedido que no se me aplique ninguna acción de resucitación", indicó que se someterá a tratamientos para su enfermedad.

Anderson, de 68 años, señaló que no desea que su familia lo vea en estado vegetal, por lo que decidió no atenderse y aceptar esto como una experiencia de la vida.

"La quimioterapia y la radioterapia se discutirán en los próximos días, y espero volver con ustedes en los próximos días para comentarles los resultados", escribió en su publicación.

Anderson inició su relación profesional con el vocalista de la banda Robert Smith en 1983, donde ambos fueron parte del proyecto The Glove. Tiempo después, Smith lo reclutó para formar parte de su banda, en la que tuvo su primera colaboración como baterista en el sencillo "The Love Cats".

También colaboró en la grabación de los álbumes Japanese Whispers, The Top y Concert.