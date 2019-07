Evento de AMLO tuvo la presencia de la 'Diosa de la Cumbia'

Notimex -

Artistas de varios géneros musicales engalanaron el mensaje que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció en el Zócalo de esta ciudad, a un año del triunfo electoral y a siete meses de su gobierno.

Participaron exponentes de la música como Margarita, La Diosa de la Cumbia, la Banda Sinfónica Infantil de Tlaxiaco, El Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el flautista Horacio Franco y el contrabajista Víctor Flores.

La parte musical del llamado AMLO Fest inició a las 14:30 horas con el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que interpretó temas clásicos del folclor mexicano.

Minutos después, para celebrar el primer año de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, sobre el escenario instalado en la explanada de la Plaza de la Constitución arribó Margarita, La Diosa de la Cumbia.

Pese a la lluvia que durante la tarde del lunes se registró en el Centro Histórico, la cantante colombiana puso a bailar a los miles de asistentes que desde temprana se dieron cita en el primer cuadro de la capital mexicana.

Colegiala, Corazón partío, Que nadie sepa mi sufrir y Oye fueron algunos de los temas que formaron parte del repertorio que elevaron los ánimos de los presentes, provenientes de diversos estados de la República Mexicana, mismos que desocuparon las sillas colocadas para dar rienda al "bailongo" promovido por el primer mandatario.

"Cuando me levanto, lo oigo todo desde el amor. Si estamos unidos, el mundo será mejor. Querido México, muchas gracias por haberme permitido estar en este escenario", expresó la cantante antes de marcharse.

Acto seguido, se presentó la Banda Sinfónica Infantil de Tlaxiaco (BASIT), uno de los orgullos culturales y artísticos de dicha ciudad ubicada en el noroeste de Oaxaca y fundada en 2015 por el trombonista clásico Alejandro Zamora.

Ya sin lluvia y con los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador de nuevo agrupados en el Zócalo, el primer tema que entregó fue El necio de Silvio Rodríguez, después deleitó con El pueblo unido jamás será vencido, Canción mixteca, Viva México y De qué manera te olvido.

Tras una hora con 25 minutos del discurso de López Obrador, con motivo del primer año de su triunfo electoral y los primeros siete meses de su gobierno, el gran cierre musical y cultural corrió a cargo del flautista Horacio Franco y el contrabajista Víctor Flores.

Los artistas presentaron un programa que fue de lo prehispánico al barroco europeo y un poco de danzón. "No debemos separarnos ni disgregar un arte del otro, están haciendo todo lo posible por igualar el nivel y la calidad de vida de los artistas indígenas que nos importan mucho y nos deberían importar a todos", expresó Horacio Franco.

"La mayoría de la gente que estamos en las bellas artes, comimos hoy y comimos ayer. Hay mucha gente que no come en este país y por esa gente tenemos que ver y tiene que ver el gobierno", añadió el flautista para concluir su participación con Preludios del clave bien temperado, compuestos por Johann Sebastian Bach, así como el danzón Nereidas y Eleanor Rigby, de The Beatles.