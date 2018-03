Eugenio Derbez revela que su nieta sí se parece a él

Eugenio Derbez no puede ser más feliz con la llegada de su primera nieta, quien llegó hace pocos días, en entrevista con Javier Poza reveló lo emocionado que se siente al ser abuelo.

"Es bien especial, es la primera vez que soy abuelo y es muy fuerte; yo creo que más especial en mi caso, yo ya tenía cerrada la fábrica y ya tenía pensado no tener bebés. Y la llegada de Aitana me removió todo, me recordó sobre todo a Aislinn, por ser niña, entonces para mi fue muy fuerte. Brincar de verla embarazada a verla con un bebé ya en los brazos es shockeante, es un poco fuerte (...) Ha sido un momento muy lindo, difícil de describir; difícil de explicar pero estoy con el corazón lleno de alegría", contó el actor.

Además confesó que ya conoció a su nieta Kailani. "Ayer estuve con ellas y me tocó por primera vez darle de comer, no le di pecho", bromeó. Agregó que Aislinn y Mauricio han decidido alimentar a la niña solo con leche materna, por ser lo más sano.

Por otro lado, habló sobre la duda que ha invadido a miles de usuarios de las redes sociales ¿se parecerá Kailani a los Derbez?

"Justamente ayer estábamos platicando de eso, porque me daba mucha risa cómo había gente en las redes haciendo unos comentarios muy chistosos, de que: ‘¡por favor que no haya otro!, ¡no queremos otra niña en el mundo con la cara de Derbez!’, hay otros que decían: ‘si este se parece a Derbez entonces es el gen más fuerte, en caso de una guerra nuclear será el último hombre sobre la tierra’, no sé cuántas babosadas estuve leyendo.

"La verdad es que ayer estábamos discutiendo que todavía estaba muy hinchadita la nena y no alcanzamos a descifrar bien a quién se parece, pero en las fotos que yo tengo de cuando era chiquito y de Aislinn cuando era chiquita, es muy parecida a nosotros. Yo digo que sí, a mí me encantaría", concluyó Eugenio.