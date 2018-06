Eugenio Derbez es criticado por broma

Redacción - Eugenio Derbez publicó en sus redes sociales un video en el cual asegura que el 'Lonje Moco' tuvo más suerte que Luis Miguel ya que este encontró a su madre.

"Luis Miguel no ha encontrado a su mamá...¡Pero el Lonje Moco sí la encontró! ¡Miren!", escribió Derbez acompañado del video.

En el video se puede observar a un conductor y una mujer con las características físicas del personaje que interrumpe la transmisión en vivo.

Sin embargo la publicación ha recibido diversas críticas de los usuarios quienes aseguran es una "falta de respeto" hacia la mujer.

"No me parece gracioso. Ante todo es una mujer y merece respeto de tu parte, Eugenio", "El humor es una cosa, pero reírse de alguien por su físico no es de hombres, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.