Estrenan videoclip de canción del Mundial y aparece ´Chicharito´

El video oficial de la canción del Mundial de Rusia 2018, 'Live It Up', se estrenó el día de ayer, en donde el jugador mexicano Javier Hernández 'Chicharito', tiene una pequeña aparición.

Durante los casi cuatro minutos que dura el videclip, vemos en todo momento imágenes llenas de color y unión, aspecto que deja muy marcado el clip que incluso comienza con la frase "Where there is unity there is always victory" (Donde hay unidad siempre hay victoria).

El atacante mexicano es partícipe entre muchos jugadores de talla internacional, pero no es la primera vez que hace aparición en un videoclip de un tema oficial de un Mundial, también fue partícipe en el video de 'We are one', canción interpretada por Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte, en 2014.

Tampoco es el único futbolista mexicano que ha tenido este tipo de participaciones, en 2010 en ´Waka Waka´, tema interpretado por Shakira, pudimos ver a Rafa Márquez.