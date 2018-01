Estrenan episodios de la premiada serie "The Big Bang Theory"

Notimex - La comedia "The Big Bang Theory" tendrá nuevos episodios correspondientes a la undécima temporada que se transmitirá por la señal Warner Channel, a partir del lunes 15 a las 21:30 horas.

El primer capítulo será "The matrimonial metric", el cual muestra a "Sheldon" y "Amy" en un dilema por la elección del padrino de boda y la dama de honor, por lo que realizan experimentos que causan un gran alboroto entre sus amigos; mientras que "Leonard" sigue afectado tras leer una carta de su hermano.

La serie creada por Chuck Lorre y Bill Prady, es una de las comedias de mayor trayectoria de la televisión estadunidense la cual ha obtenido 67 premios en más de 200 nominaciones desde su creación al día de hoy, indicó un comunicado.

El más reciente fue el 11 de enero durante la 23 edición de los Critics´ Choice Awards, en donde Mayim Bialik, actriz que personifica a "Amy Farrah Fowler", novia de "Sheldon Cooper" obtuvo en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia.

Esta es la segunda ocasión en que consigue dicho galardón, en cuya terna competían Alex Borstein ("The marvelous Mrs. Maisel"), Betty Gilpin ("Glow"), Jenifer Lewis ("Black-ish"), Alessandra Mastronardi ("Master of none") y Rita Moreno ("One day at a time").

El resto del elenco de esta serie lo integran: Alan Parsons ("Sheldon Cooper"), John Galecki ("Leonard Hofstadter"), Kaley Cuoco ("Penny"), Simon Helberg ("Howard Wolowitz"), Kunal Nayyar ("Raj Koothrappali"), Melissa Rauch ("Bernadette Rostenkowski").

Otros de los premios que ha recibido "The Big Bang Theory" son los Globos de Oro, Emmy Awards, AFI Awards USA, Arts Directors Guild, People´s Choice Awards y Teen Choice Awards.