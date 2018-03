Estrenan el tráiler de ´Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald´

Redacción

Por:

El avance del tráiler de “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (“Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald”) fue estrenado por Warner Bros. este martes a través de sus redes sociales.

La nueva película escrita por J.K. Rowling y dirigida por David Yates explorará los comienzos de Gellert Grindelwald (Johnny Depp) como mago tenebroso y su ascenso al poder, así como su relación con un joven Dumbledore (Jude Law).

También volvemos a ver a nuestros personajes favoritos de la primera entrega; Newt Scamander (Eddie Redmayne), Queenie Goldstein (Alison Sudol), Tina Goldstein (Katherine Waterston), el No-Maj Jacob Kowalski (Dan Fogler) y el misterioso Credence (Ezra Miller). Se unen al reparto caras nuevas como Callum Turner (como Theseus Scamander), Zoë Kravitz (como Leta Lestrange).

Esta esperada segunda entrega inicia en 1927, unos meses después del final de la primera entrega. Es el momento en que cumpliendo su amenaza, Grindelwald logra escapar de la custodia y se ha dedicado a reunir seguidores, la mayoría desprevenidos de su verdadera agenda: criar hechiceros de sangre pura para gobernar el mundo muggle.

En un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore (Jude Law) recluta a su antiguo estudiante Newt Scamander, quien accede a ayudar, sin darse cuenta de los peligros que le esperan. Las líneas se dibujan mientras se prueba el amor y la lealtad, incluso entre los verdaderos amigos y familiares, en un mundo mágico cada vez más dividido.

'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' llega a los cines el 16 de noviembre de 2018.

#FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald arrives in theaters November 16. pic.twitter.com/F3OpkjD2fV