Esto dijo Nick Jonas sobre su ex Miley Cyrus

Por: Redacción





Nick Jonas ha elogiado a su exnovia Miley Cyrus insistiendo en que ella es una verdadera cantante y una mujer súper talentosa.

El cantante salió con Miley en junio de 2006 después de que se conocieron en un evento de caridad, sin embargo, se separaron en diciembre de 2007.

Jonas se casó con la actriz Priyanka Chopra el año pasado, mientras que Miley contrajo nupcias con el australiano Liam Hemsworth, y tuvieron una larga relación desde que se conocieron en el set de su película 'The Last Song' en 2010.

'Hicimos una canción con ella llamada 'Before The Storm', que es mi canción favorita de catálogo de The Jonas Brothers. Y en ese momento ella tenía 16 años y estaba cantándola. Entonces, no es de extrañar ahora que la gente se acerca a su talento. Pero siempre digo: 'Te lo dije'", comentó durante una entrevista para una televisora extranjera.

Nick acaba de reunir la banda de The Jonas Brothers con sus hermanos Kevin y Joe, quienes comenzaron su vida en el Disney Channel y tuvieron un gran éxito.

El grupo ha lanzado el nuevo single 'Sucker' y ahora han anunciado que se están asociando con Amazon Studios para una película documental aún sin título.

Nick comentó que quiere que la película les dé a sus fans una idea de cómo es su vida como familia.

"Le daremos a las personas una visión de quiénes somos como familia, como hermanos y como también fuimos los Jonas Brothers una vez, luego no lo fuimos, y ahora lo que somos nuevamente. De este modo, obtienes el rango completo de nuestra historia de vida y la perspectiva de nuestra familia en todo. También un factor importante en esto también son los fanáticos y lo que han significado para nosotros. Creo que será algo que recordamos en 20 años y pudimos mostrar a nuestros hijos y sentirnos realmente orgullosos del crecimiento que hemos tenido", agregó.