Esto dijo Lupe Esparza tras acusaciones de Ramiro Delgado

Por: Redacción





Luego de que Ramiro Delgado, tecladista del grupo 'Bronco', acusara de traición, maltrato y malos manejos económicos a Lupe Esparza, éste último reveló que no se ha procedido a nada legal pesé a las acusaciones.

Delgado había indomado mediante una entrevista que se sintió traicionado por el vocalista después de su presentación el pasado 1 de marzo.

"Me sentí maltratado tanto por él como por sus hijos. Decepcionado. Todo por el problema de mi salud. Yo creo que no es correcto. Me dijo: pasa para que te den tu parte y se acabó", comentó Delgado, quien creía que ambos eran amigos.

El músico se siente molesto porque considera que lo trataron como una persona cualquiera y no como alguien que ayudó a fundar la agrupación.

La noche de ayer, la agrupación se presentó en el Domo Care, en donde el vocalista fue cuestionado sobre el tema y por la ausencia de Ramiro en el evento.

Al esquivar a la prensa que le preguntaba cómo se iba a defender el cantante solo mencionó que no hay demanda.