Este es el nuevo nombre artístico de Kayne West

Por: Redacción



A través de un anuncio en su cuenta de Twitter, el rapero Kayne West dio a conocer una noticia que desconcertó a muchos y sorprendió a otros cuantos.

A partir de este sábado el rapero estadounidense asumirá el seudónimo de "Ye" como su nombre artístico, dejando oficialmente de ser "Kanye West".

"El ser formalmente conocido como Kanye West, yo soy YE", sentenció el cantante en su tuit.

Pese a que "Ye" no ha aclarado sus motivos para cambiarse el nombre, algunas personas comienzan a especular que la transición guarda relación con el lanzamiento de su más reciente disco.

the being formally known as Kanye West



I am YE