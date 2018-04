Estas son las canciones más felices en la historia

ADN40 - La música tiene la capacidad de conectarse con cada persona y depende el ritmo que elijas, esta puede hacerte feliz o volver tu día en algo melancólico.

El efecto que tiene la música en los seres humanos fue lo que impulsó al doctor Jacob Jojil de la Universidad de Gronongen de Honduras a investigar cómo influyen las canciones en la actividad cerebral de una persona y descubrió que los temas con notas más altas y con temas positivos, hacen sentir mejor a la gente.

Por esta razón elaboró una lista de las 10 canciones más felices en la historia.

Walking on Sunshine de Katrina & The Waves es una de las canciones más usadas en Hollywood para mostrar una escena positiva aunque también ha figurado en películas como ´American Psycho´ lo cual demuestra que esta canción es capaz de poner feliz hasta a un psicópata.

La canción más famosa de Gloria Gaynor no podía faltar en este conteo; ´I Will Survive´ se ha convertido en un himno para superar cualquier ruptura por el mensaje poderoso que contiene.

"Livin' On A Prayer", esta canción de Bon Jovi provoca que quieras cantarla a todo pulmón. ¡Inténtalo!

"Girls Just Want To Have Fun" (Las chicas solo quieren divertirse) de Cyndi Lauper también figura en la lista y cómo no, si después de un día pesado te da ánimos para salir y comerte el mundo.

´I´m a Believer´ de ´The Monkees´ es una de esas canciones que te obligan a sentirte mejor sin importar la situación.

Los primeros cuatro acordes de esta canción son inconfundibles, apenas los escuchas y dan ganas de salir y hacer ejercicio con ´The Eye Of The Tiger´ al igual que ´Rocky´.

´Uptown girl´ también es una de las canciones más felices además de recordarnos lo que es sentir ´mariposas´ por persona especial.

´Good vibration´ de ´The Beach Boys´ tendría que llenarte de energía, su nombre lo dice, son puras ´buenas vibras´.

´Dancing Queen´ de Abba hace bailar hasta al que tiene dos pies izquierdos con tanta motivación para hacerte creer que eres el rey o la reina de la pista de baile.

El número uno de esta lista tenía que ser de ´Queen´ pues además de hacerte feliz te da ánimo para decirle al mundo que nada ni nadie te puede detener, por supuesto hablamos de ´Don´t Stop Me Now´.

Y aunque no alcanzaron a estar en la lista de 10 canciones que más alegran, estas canciones obtuvieron el mejor puntaje por década.

2010´s: Happy (Pharrell Williams)

2000´s: Dancing in the Moonlight (Toploader)

1990´s: Let Me Entertain You (Robbie Williams)