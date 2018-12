Estas fueron las mejores películas, apps y videojuegos del 2018: Google

Espectáculos - 04/12/2018 08:52 a.m.

Por: Redacción



El gigante Google, ha dado a conocer las aplicaciones, películas, libro electrónicos y videojuegos más populares en su tienda de desacargas 'Play' durante todo el año.

Mejor Aplicación (App): 'Drops: Learn 31 new languages'.

Mejor videojuego: 'Pubg Mobile'.

Las cinco mejores películas del 2018, de acuerdo con la tienda de descargas fueron:

-"Black Panther"

-"Avengers: Infinity War"

-"Thor: Ragnarok"

-"Jumanji: Welcome to the Jungle"

-"Deadpool 2"

Entre los libros electrónicos más populares del año, la plataforma destacó:

-"Fire and Fury" de Michael Wolff

-"The Outsider" de Stephen King

-"Fear" de Bob Woodward

-"12 Rules for Life" de Jordan B. Peterson

-"Girl, Wash Your Face" de Rachel Hollis

De igual forma, menciona que este año los fans votaron por su propia selección, en donde el juego más votado fue 'Garena Free Fire', ientras que la app más votada fue 'Tik Tok'.