Esta noche hay tensión en la industria musical

Por: Redacción



Una vez más Los Ángeles son testigos de la entrega de los premios American Music Awards 2018, los cuales contarán con la conducción de Tracee Ellis Ross, comediante conocida por su rol estelar en la serie "Black-ish" y una de los hijos de la cantante Diana Ross.

Dicho evento contará con la participación en vivo de Taylor Swift, Camila Cabello, Dua Lipa, Niall Horan y Cardi B, quien cantará junto a los latinos J Balvin y Bad Bunny.

A continuación los nominados de la noche:

Artista del año

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Taylor Swift

Nuevo artista del año

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTentacion

Colaboración del año

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Post Malone, "Rock Star (feat. 21 Savage)"

Bruno Mars and Cardi B, "Finesse"

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, "Meant to Be"

Zedd, Maren Morris and Grey, "The Middle"

Video musical favorito

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Cardi B, "Bodak Yellow (Money Moves)"

Drake, "God's Plan"

Tour del año

Beyoncé and Jay-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

U2

Soundtrack favorito

Black Panther

The Greatest Showman

The Fate of the Furious

Artista masculino – Pop/Rock

Drake

Post Malone

Ed Sheeran

Artista femenina – Pop/Rock

Camila Cabello

Cardi B

Taylor Swift

Dúo o grupo – Pop/Rock

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos

Álbum favorito - Pop/Rock

Drake, Scorpion

Ed Sheeran, Divide

Taylor Swift, Reputation

Canción favorita - Pop/Rock

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Drake, "God's Plan"

Ed Sheeran, "Perfect"

Artista masculino favorito - Country

Kane Brown

Luke Bryan

Thomas Rhett

Artista femenina favorita - Country

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood

Dúo o grupo favorito – Country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Lanco

Álbum favorito - Country

Kane Brown, Kane Brown

Luke Combs, This One's for You

Thomas Rhett, Life Changes

Canción favorita - Country

Kane Brown, "Heaven"

Dan + Shay, "Tequila"

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, "Meant to Be"

Artista favorito - Rap/Hip-Hop

Cardi B

Drake

Post Malone

Álbum favorito - Rap/Hip-Hop

Drake, Scorpio

Lil Uzi Ver, Luv Is Rage 2

Post Malone, Beerbongs + Bentleys

Canción favorita - Rap/Hip-Hop

Cardi B, "Bodak Yellow (Money Moves)"

Drake, "God's Plan"

Post Malone, "Rock Star (feat. 21 Savage)"

Artista masculino - Soul/R&B

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd

Artista femenina - Soul/R&B

Ella Mai

Rihanna

SZA

Álbum favorito - Soul/R&B

Khalid, American Teen

SZA, CTRL

XXXTentacion, 17

Canción favorita - Soul/R&B

Khalid, "Young Dumb & Broke"

Ella Mai, "Boo'd Up"

Bruno Mars and Cardi B, "Finesse"

Artista favorito - Alternative Rock

Imagine Dragons

Panic! at the Disco

Portugal. The Man

Artista favorito - Adulto contemporáneo

Shawn Mendes

Pink

Ed Sheeran

Arista favorito - Latino

J Balvin

Daddy Yankee

Ozuna

Artista favorito - Inspiración contemporánea

Lauren Daigle

MercyMe

Zach Williams

Artista favorito - Música electrónica

The Chainsmokers

Marshmello

Zedd

Artista social favorito

BTS

Cardi B

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes