Esta fue la reacción de Lady Gaga tras suicidio de Rick Genest

Tras darse a conocer la noticia sobre el deceso del modelo canadiense Rick Genest, la cantante Lady Gaga emitió un tuit mediante el cual expresó su pesar por el caso, así como también invitó a sus seguidores a buscar apoyo en caso de atravesar por momentos difíciles.

"El suicidio del amigo Rick Genest, Zombie Boy es más que devastador. Tenemos que trabajar más duro para cambiar la cultura, llevar salud mental al frente y borrar el estigma de que no podemos hablar de eso. Si estás sufriendo llama a un amigo o familiar hoy. Tenemos que salvarnos los unos a los otros"

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can´t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB