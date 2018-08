Especialistas alertan sobre ´dismorfia de Snapchat´

ADN 40 - Un nuevo fenómeno conocido como ´dismorfia de Snapchat´ ha sorprendido a científicos y doctores debido a que cada día más personas acuden con cirujanos plásticos pidiendo que lo hagan lucir como en sus fotos con filtro de Snapchat.

De acuerdo con investigadores del Departamento de Dermatología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, esta nueva tendencia es alarmante.

"Las selfies con filtro suelen presentar una imagen inalcanzable y están creando una línea borrosa entre la realidad y la fantasía de estos pacientes" mencionaron los investigadores a la publicación especializada ´JAMA Facial Plastic Surgery´.

De acuerdo con los doctores, esta condición es una versión del trastorno dismórfico corporal pues quienes lo padecen se obsesionan con sus ´defectos´ físicos.

Ante esta nueva tendencia, Neelam Vashi, profesora de dermatología de la Universidad de Boston y coautora del artículo, la cantidad de herramientas disponibles en redes sociales para editar y pulir ´imperfecciones´ le dan una visión errónea a las personas de cómo deberían lucir.

"A veces tengo pacientes que dicen: quiero que desaparezca esta manchita y quiero que las quite esta semana o mañana, sin embargo, les respondo que eso no es realista y que no puedo hacer eso" destacó.

El cirujano plástico Daniel Maman mencionó para una revista especializada que esta "ha sido una tendencia por varios años y obviamente mientras la gente publique selfies con más frecuencia en redes sociales y creen más consciencia de cómo lucen, buscarán mejorar su apariencia cada vez más".